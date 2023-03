বৰপেটা, ২৭ মাৰ্চ: ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী (Preparation of Rongali Bihu in Assam)। বিৰিখত ন-বসন্তৰ কুঁহিপাতে পোখা মেলাৰ দৰেই এতিয়া অসমীয়া জনজীৱনৰ প্ৰাণে প্ৰাণে উঠিছে বিহু নাম আৰু বিহুগীতৰ লহৰ ৷ ব'হাগক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰাম্ভ হৈছে বিহু নাচৰ আখৰা আৰু কৰ্মশালা আদি (Bihu dance workshop at Barpeta)।

বিহুৰ ৰীতি -নীতি, বিহুনাম আৰু বিহু নৃত্য-গীতৰ ৰীতি-পৰম্পৰাক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত আৰাম্ভ হৈছে বিহুৰ নাম, বিহু নৃত্য আৰু বিহুৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৰীতি পৰম্পৰাৰ কৰ্মশালা । লোক সংস্কৃতি আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ ছন্দপ্ৰভা আৰু সংগীত কলা কেন্দ্ৰৰ যুটীয়া উদ্যোগত কৰৱী ওজা আৰু ৰণজিৎ দাসৰ নেতৃত্বত ২১ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ছদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ ৷

বৰপেটা চহৰৰ লগতে বৰপেটাৰ বহু গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা বিহুৰ কৰ্মশালাখনক লৈ উৎসাহী আয়োজক সমিতি (Bihu Dance training at Barpeta) । লক্ষ্যণীয়ভাৱে বিহু কৰ্মশালাখনত নৱ প্ৰজন্মৰ লগতে একাংশ মাতৃয়েও অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি সদৰি কৰিছে কৰ্মশালাখনৰ প্ৰশিক্ষিকা কৰৱী উজীৰে ৷

