Published on: 7 minutes ago

জোনাই, ১২ মাৰ্চ : বিহুনাচেৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষ্য অসম চৰকাৰৰ । ১৪ এপ্ৰিলত হ’ব বিহুনাচৰ বিশ্ব অভিলেখ ৷ ১৪ এপ্ৰিলৰ দিনা গুৱাহাটী সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত একেলগে বিহুনাচ প্ৰদৰ্শন কৰিব ১১ হাজাৰ বিহুৱা আৰু বিহুৱতীয়ে (Assam to attempt Guinness World Record for largest Bihu performs) ৷

সেই উদ্দেশ্যে গাত তত নাইকিয়া এতিয়া ৰাজ্যৰ বহু বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰ (Guinness Book of World)৷ ইয়াৰে অংশ হিচাপে জোনাইতো সাজু হৈছে বহু ঢুলীয়া-নাচনী ৷ জোনাইত অনুষ্ঠিত হৈ আছে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ জুন দলে আৰু গীতিমালিকা গগৈৰ নেতৃত্বত বিহুনাচৰ কৰ্মশালা (Bihu dance practices for Guinness World Record at Jonai) ৷ য’ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শতাধিক নাচনীয়ে ৷ আনহাতে, জোনাই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় ২০০ গৰাকী বিহুৱা, বিহুৱতী, পেঁপুৱাই গুৱাহাটীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা সৰ্ববৃহৎ বিহু নাচৰ ১১,১৪০ গৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ভিতৰত ৭০% হ’ব যুৱতী, অৰ্থাৎ বিহুৱতী ৷ সেই উদ্দেশ্যে ১৫ ৰ পৰা ৩৫ বছৰ বয়সৰ আগ্ৰহী নাচনীক অসম চৰকাৰৰ এটা নিৰ্ধাৰিত প’ৰ্টেলযোগে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷ বিহুনাচ প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়ে গীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ অংশগ্ৰহণৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক : World Record with Bihu dance: সৰুসজাইত ১১১৪০ গৰাকী শিল্পীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব বিহুনাচ; দৰ্শক হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী