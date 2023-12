তেজপুৰ, 3 ডিচেম্বৰ: সদ্য সমাপ্ত 4 খন ৰাজ্যৰ ভোট গণনাৰ দিনাই তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৷ পত্নীৰ সৈতে মহাভৈৰৱ মন্দিৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্দিৰ দৰ্শন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শেহতীয়া বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আগবঢ়ায় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷

বৰাই কয়, "সূৰ্যৰ নতুন কিৰণৰ দৰে আজি পাঁচখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ পুনৰ জিলিকি উঠিব । ছট্টিশগড়ত কংগ্ৰেছৰ জয় অনিবাৰ্য ।" অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱা সকলো ৰাজ্যতে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিব বুলি দাবী কৰি দলৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়," দুখন পালে Good, তিনিখন পালে Better, চাৰিখন পালে Best আৰু পাঁচখন ৰাজ্যত জয় লাভ কৰিলে Best of the Best ৷"

