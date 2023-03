Published on: 39 minutes ago

লখিমপুৰ,১২ মাৰ্চ: বহু কিংবদন্তি আৰু জনশ্রুতিয়ে ভৰি আছে লখিমপুৰৰ বৰথান । লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ ৰাজখোৱা গাঁৱত থকা এই ঐতিহাসিক থানখনৰ বাৰ্ষিক সেৱা উপলক্ষে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ উবুৰি খাই পৰে । লখিমপুৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বৰথান(Historical Sri Sri Barthan in Lakhimpur),তেলাহীৰ বাৰ্ষিক সেৱা উপলক্ষে ভক্তৰ বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা । ঐতিহ্যমণ্ডিত পীঠ স্থান শ্ৰী শ্ৰী বৰথান, তেলাহীৰ পূৰ্বাপৰ ৰীতি নীতিৰে এইবাৰো দেওবাৰে বাৰ্ষিক সেৱাৰ আয়োজন কৰা হয়(Barshik Sewa event Organized at Barthan in Lakhimpur) ।

দিন জোৰা কাৰ্যসূচীৰে সমুহীয়াকৈ পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰি অহা বাৰ্ষিক সেৱাৰ দেওবাৰে আয়োজন কৰা হয় । কিংবদন্তি অনুসৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ ঘাগৰি মাঝি আদিৰ কাহিনী সংপৃক্ত হৈ থকা এই থানখনত মাধৱদেৱেও চাকি বন্তি জ্বলাই, ভোগ পৰমান্ন আগবঢ়াইছিল । এতিয়াও থানখনত ভোগ পৰমান্ন আগবঢ়োৱাতো এক পৰম্পৰা হৈ আছে ।

জনশ্ৰুতি মতে এসময়ত বন্য জন্তুৱেও এই থানৰ প্ৰতি সেৱা যাচিছিল । সম্পূৰ্ণ মহাপুৰুষীয়া আহিৰে পৰিচালিত এই থানখনৰ পৰম্পৰাগত বাৰ্ষিক সেৱাৰ দিনটোত বন্তি প্ৰজ্বলন, বৃক্ষ ৰোপন, গুৰু আদৰণি, শৰাই স্থাপন, সমুহীয়া সেৱা, নাম কীৰ্ত্তন, সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান, প্ৰসাদ, পৰমান্ন বিতৰণ, ভাওনা প্ৰদৰ্শন আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । ঐতিহ্যমণ্ডিত এই থানখনৰ পৰম্পৰাগত বাৰ্ষিক সেৱা উপলক্ষে দেওবাৰৰ দিনটোত অসংখ্য ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰে । সকলোৱে সভক্তিৰে সেৱা যাচি মনোকামনা সিদ্ধিৰ বাবে অদৃশ্যজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

