বৰপেটা, ১৩ এপ্ৰিল: দিল্লীত বৰপেটা আৰক্ষীৰ PFI বিৰোধী (Popular Front of India Controversy) অভিযান ৷ বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ পৰা PFI ৰ লগত জড়িত এজনক আটক কৰে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে (One arrested related to PFI Controversy) ৷ আৰক্ষীয়ে আটক কৰা লোকজন জাকিৰ হুছেইন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ ২০১১ চনত বৰপেটাৰ কয়াকুছিৰ পৰা কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে দিল্লীলৈ গৈছিল জাকিৰ হুছেইন (Barpeta police arrested One related to PFI)। দিল্লীৰ এটা বিত্তীয় কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল জাকিৰ হুছেইন ৷ দক্ষিণ দিল্লীৰ নজফগড়ত জাকিৰ হুছেইনৰ নিজা ঘৰো আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, যোৱা ৬ এপ্ৰিলত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে (Barpeta Police) বৰপেটা ৰোড ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা আটক কৰা দুই PFI নেতা জাকিৰ হুছেইন আৰু আবু চামা লগতে CFI ৰ National Treasurer জাহিদুল ইছলামৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত দিল্লীৰ নিজ গৃহৰ পৰা আটক কৰা হৈছে জাকিৰক। ইপিনে ধৃত জাকিৰ হুছেইনৰ CFI নেতা জাহিদুল ইছলামৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ধৃত জাকিৰ হুছেইনক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । ইপিনে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা CFI নেতা জাহিদুল ইছলাম আৰু PFI নেতাদ্বয় ক্ৰমে জাকিৰ হুছেইন আৰু আবু চামাক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ৫ দিনৰ জিম্মাত লৈ পুনৰ অনুসন্ধান আগবঢ়াইছে । PFI ৰে জড়িতসকলক আৰক্ষীৰ লগতে NIA ৰ এটি বিশেষ দলেও মাৰাথান জেৰা চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷