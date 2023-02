বঙাইগাঁও, ২৫ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: ভাৰত তথা অসম চৰকাৰৰ অধীনত কাউন মিছনৰ অংশস্বৰূপে শনিবাৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পেক্ষাগৃহত বঙাইগাঁও কৃষি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু মাণিকপুৰ জহা ৰাইজ প্ৰডিচাৰ কোম্পানীৰ সহযোগত কাউন আৰু চিনাৰ খেতি সম্পৰ্কত এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে (Awareness camp on cultivation of cown and china in Bongaigaon) । এই অনুষ্ঠানতে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা বিশেষ আঁচনি কাউন আৰু চিনাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় (Awareness Camp in Bongaigaon) ।

লগতে ইয়াৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে বিভিন্নজনে মতামত আগবঢ়ায় । কম খৰচতে ইয়াৰ উৎপাদন যথেষ্ট পৰিমাণে কৰিব পাৰি, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক গুনাগুন যথেষ্ট পৰিমাণে আছে । উল্লেখ্যযোগ্য যে, এই কাউন আৰু চিনা এক পৌৰাণিক খেতি বুলি উল্লেখ কৰে সজাগতা সভাত উপস্থিত থকা সমল ব্যক্তিসকলে । পূৰ্বে বহু লোকেই কাউন আৰু চিনাৰ খেতি কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰি এই পৌৰাণিক খেতি বৰ্তমান সময়ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কৰি এক কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ উপস্থিত থকা কৃষি বিষয়া সকলে কৃষকসকলক আহ্বান জনায় ।

অনুষ্ঠানটোত মাণিকপুৰ অঞ্চলত ১৬২ বিঘা কাউন আৰু চিনাৰ খেতি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি বীজ বিতৰণ কৰে । গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ তথা সজাগতাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে DAO লক্ষেশ্বৰ ৰায়, অৱসৰপ্ৰাপ্ত DAO আলাৰাম ডেউৰী, কৃষি বিষয়া ডাঃ গৌৰাঙ্গ দাস, বঙাইগাঁৱৰ ADO পুলি পেগু, মাণিকপুৰ গাওঁ পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰাজু কুমাৰ ৰায়, জহা ৰাইজ প্ৰডিচাৰ কোম্পানীৰ চেয়াৰমেন গাজিউৰ ৰহমানকে আদি কৰি ভালে সখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

উল্লেখ্য যে, কৃষকসকলক সকাহ দিবলৈ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে মিলেট মিছনৰ দৰে এক বিশেষ আঁচনি । ৰাজ্যত বিগত বৰ্ষৰ ১৬ নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিছিল মিলেট মিছনৰ । মিলেট মিছন মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে (Millet mission in Assam) ইয়াৰ জৰিয়তে অসমত ২৫ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষি ভূমিত বাজৰা উৎপাদন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

