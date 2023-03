দুলীয়াজান,৩১ মাৰ্চ: দুলীয়াজানৰ অইলৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ (ATASU protest in Duliajan) । সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাছুৱে অইল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (ATASU protests against oil authorities in Duliajan) । কেইবাটাও দাবীৰে আটাছুৱে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । বিশেষভাৱে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ অৰুণাচলৰ মানাভূম, অসমৰ মৰাণ আৰু মাকুম তিনিটা শাখা ব্যক্তিগত ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানক গতোৱাৰ দৰে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

লগতে অইলৰ পৰিবহণ বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিত নিযুক্তি বন্ধ কৰা আৰু অইলৰ দুলীয়াজানৰ চিকিৎসালয়ৰ মূল চালিকা শক্তি ফাৰ্মাচীখন ব্যক্তিগত খণ্ডক গতোৱাৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আটাছুৱে(ATASU opposes pharmacy to be handed over to private sector) । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিবাদস্থলীত মোতায়েন কৰা হয় আৰক্ষী আৰু অইলৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনী । ৩ ঘন্টীয়া এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ পাছতেই অইলৰ কৰ্তৃপক্ষক এই দাবী সমূহ পুৰণ কৰাৰ বাবে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে আটাছু দুলীয়াজান আঞ্চলিক সমিতিৰ নেতৃত্বই ।

লগতে পঢ়ক: Delhi CM Assam visit: ২ এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত বিশাল জনসভাত সম্বোধন কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে