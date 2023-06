মৰাণ, 7 জুন : এতিয়া জেঠ মাহ। কৃষক ৰাইজে মাটি চহোৱা আৰু কঠিয়া সিঁ‌চাৰ সময়। ৰাজ্যত বৰষুণ নাই ৷ কিন্তু বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাঁ‌ট (Assamese Old Ritual) ৷ বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত ৰাইজে লৈছে অভিনৱ কাৰ্যসূচী ৷ কোনো কোনো কৃষকে মেচিনেৰে পানী সিঁচি কঠিয়া সিঁ‌চাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে যদিও অধিক সংখ্যকেই বৰষুণৰ বাবে বাট চাব লগা হৈছে (Assamese Old Ritual In Dibrugarh)।

এনে সময়তে মৰাণত একাংশ গ্ৰাম্যঞ্চলৰ ৰাইজে বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ অসমীয়া লোকাচাৰ অনুসৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । মৰাণৰ খোৱাং সোণোৱাল গাঁৱৰ পুৰুষ-মহিলাসকলে নিশা ওলাই আহি কোনো কোনো লোকৰ ঢেঁকী চোৰ কৰি পথাৰত পোতাৰ লগতে, মহিলাসকলে গৃহস্থই গম নোপোৱাকৈ চোতালত ভেটা দি জাকৈ আদি লৈ মাছ মাৰিছে ।

মহিলাসকলে গৃহস্থৰ চোতালত এনেদৰে ভেটা দিছে যে পুৱা শুই উঠি গৃহস্থই খং কৰি যাতে গালি পাৰে। লোক বিশ্বাস অনুসৰি গৃহস্থৰ এই গোৱাল গালিৰ দ্বাৰা বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় আৰু ধৰালৈ বৰষুণ নামি আহে ।

