মেৰাপানী, ১৫ মে': সীমান্তত যুযুধান নগালেণ্ড প্ৰশাসন (Naga aggression in D sector of Merapani border)। মেৰাপানী সীমান্তৰ ডি ছেক্টৰৰ গড়বস্তিৰ ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাট প্ৰশাসন আৰু চি আৰ পি এফে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি থকা সময়তে নগাৰ আগ্ৰাসনৰ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতত সবিস্তাৰে বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ পাচতে সোমবাৰে গড়বস্তিত উপস্থিত হয় গোলাঘাট প্ৰশাসন, সীমান্ত দণ্ডাধীশ, নগা প্ৰশাসনৰ লগতে চি আৰ পি এফ । অসমৰ ভূমি নগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰি অসম প্ৰশাসন আৰু চি আৰ পি এফৰ বিষয়াৰে বিবাদত লিপ্ত হয় নগালেণ্ড প্ৰশাসন ।

বছৰ বছৰ ধৰি মেৰাপানী সীমান্তত চলি আহিছে নগাৰ আগ্ৰাসন (Aggression again by Naga on merapani border)। ইটিভিত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাচতেই গা-লৰিল গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন, নগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ । সোমবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল অসম নগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনৰ লগতে সীমাত নিয়োজিত ১৪২ নং চি আৰ পি এফ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি বিৰ্তকত থকা গড়বস্তিৰ প্ৰয়াত নন্দলাল গড়ৰ বিৰ্তকিত ভূ-খণ্ডত নগাই হাবি বন কাটি জ্বলাই দিয়াৰ পাচতো গা লৰা নাছিল গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ । সম্প্ৰতি এই বিষয়টোক লৈ সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে অসমৰ ভূখণ্ড নগালেণ্ডৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল চি আৰ পি এফে । ইফালে, বিষয়টোক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত মীমাংসাৰ বাবে অহা ১৭ মে'ত দুয়ো ৰাজ্যৰ জিলা প্ৰশাসনৰ মাজত এক বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

