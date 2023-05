তিনিচুকীয়া,১৯ মে': অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৌখামত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । শদিয়াৰ এজন লোকক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৷ শদিয়াৰ ভৱলা গাঁৱৰ সন্তোষ গগৈ নামৰ লোকজন আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় অৰুণাচলত ৷ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় গগৈ (Assam man thrashed in Arunachal Pradesh) ৷

বৰ্তমান সন্তোষ গগৈ তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি জানিবপৰা গৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত সন্তোষ গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া অৰুণাচলৰ চৌখামত কাম কৰি ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়তে পথৰ পৰাই এখন বগা ৰঙৰ বলেৰ’ বাহনত সন্তোষ গগৈসহ তিনিজন লোকে উঠাই নি গোটেই নিশা বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলে (Labourers of Assam beaten up in Arunachal) ৷

দা, লাঠীৰে প্ৰহাৰ কৰি লোকজনৰ মূৰত আঘাত কৰাৰ লগতে হাত ভৰি ভাঙি দিয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত পুৱতিনিশা তিনিচুকীয়াৰ তিনিকুনীয়াত পথৰ কাষত বাহনখনৰ পৰা পেলাই যায় লোকজনক ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত শুকুৰবাৰে পুৱা এগৰাকী মহিলাই পৰি থকা লোকজনক দেখা পাই তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসায়ত ভৰ্তি কৰায় ।

