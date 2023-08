গুৱাহাটী, ২৬ আগষ্ট : মহানগৰীৰ পানীখাইতীস্থিত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠান । পুৱা ১০ বজাৰ পৰা অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীয়া ।

এই অনুষ্ঠানত শাৰদ মেহৰালৈ ডি. লিট. উপাধি প্ৰদান কৰা হয় । আনহাতে সমাবর্তন এই অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক IPS পাৰ্থসাৰথি মহন্তলৈ " A Study on Challenges and Practices for Achieving Work-Life Balance in Police Profession with Special Reference to Guwahati Police Commissionerate" শীৰ্ষক বিষয়ত গৱেষণা গ্ৰন্থৰ বাবে সন্মানীয় পি.এইচ. ডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ।

অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ লগতে অন্য ২৬ গৰাকীক Phd ডিগ্ৰী, ৩৪৮ গৰাকী স্নাতকোত্তৰ আৰু ১০৬৩ গৰাকীক স্নাতক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ।

