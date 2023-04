গুৱাহাটী, 6 এপ্ৰিল : হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগক লৈ ‘ছেবা’ক পুনৰ এবাৰ ক্লীনছীট দিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে (Ranoj Pegu on HS Question Paper Leak at Assam Assembly) । বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাৰ‌ বাজেট অধিৱেশনৰ শেষৰ দিনা সদনৰ মজিয়াত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ক্ষেত্ৰত ‘ছেবা’ৰ ভুল নাই বুলি ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।

উল্লেখযোগ্য যে, অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা (Last day of budget session in Assam Legislative Assembly) বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াসহ বিৰোধী ২০ জন বিধায়কে অসম বিধান সভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ ৫০ নং নিয়মৰ অধীনত ৰাজহুৱা স্বার্থজড়িত হাইস্কুল পৰীক্ষাত বিসংগতি” শীৰ্ষক বিষয়টো আলোচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰে । তেওঁলোকে ছেবাৰ সংস্কাৰৰ দাবী কৰাৰ লগতে ছেবাৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগ দাবী কৰে ।

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে বিধানসভাৰ‌ বাজেট অধিৱেশনৰ শেষৰ দিনা সদনৰ মজিয়াত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ক্ষেত্ৰত ‘ছেবা’ৰ ভুল নাই বুলি ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে সমগ্ৰ দোষ আৰক্ষী আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নিৰীক্ষকৰ ওপৰত দিয়ে । শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ছেবাত আৰু যাত্ৰা পথত হোৱা নাই । প্ৰশ্নকাকত আৰক্ষী থানাত ফাদিল হৈছে ।

পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত পৰীক্ষকে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত ছেবাৰ অধ্যক্ষৰ কোনো দোষ নাই । তেওঁ আৰু কয় যে, ছেবা স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান । ছেবাৰ আইন‌ মতে ছেবাৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : FIR against MLA Rupjyoti Kurmi: বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে লতাশিল থানাত এজাহাৰ