বাইহাটা, 30 মাৰ্চ : বৃহস্পতিবাৰে বাইহাটা চাৰিআলিৰ আঠিয়াবৈত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM at Baihata Chariali)৷ আঠিয়াবৈত আয়োজিত হোৱা বাসন্তী পূজাত অংশ ল’লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই (Assam CM visited at Baihata Chariali on occasion of Maha Navami festival)৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত থাকে কাৰ্বি স্বায়ত্তপৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাং ৷

পূজাৰ মাজতে ৰাইজৰ লগত পূজাস্থলীত চেলফিও উঠিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ৰাজনৈতিক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ ইয়াৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আঠিয়াবৈৰ এগৰাকী আইতাক উপহাৰ দিলে এটি ম’বাইল ফোনো ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ পৰা ম’বাইল ফোন উপহাৰ পাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল আইতাগৰাকী ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আইতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মোৰ বহু দিনীয়া আশা এটি আজি পূৰণ হ’ল । মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ সৈতে চেলফিও উঠিছো’’ ৷

লগতে পঢ়ক : Boxer Lovlina Borgohain : স্ব-ভূমিত উপস্থিত স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাই