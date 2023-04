নিউজ ডেস্ক, 20 এপ্ৰিল : অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ দিশে আৰু এখোজ ৷ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত অসম অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে (Assam Arunachal sign agreement on border dispute in presence of Amit Shah)৷

এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্ত কৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত আন্তঃৰাজ্যিক সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাটো এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Arunachal and Assam to sign MoU on border dispute)৷ ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ-পূব অঞ্চলত শান্তি আৰু উন্নয়ন আহিব বুলিও কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷

