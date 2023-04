নগাঁও, ২ এপ্ৰিল: নগাঁৱত সংঘটিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । অচেতন অৱস্থাত এগৰাকী আশাকৰ্মী উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আশাকৰ্মীগৰাকী । মীনা দত্ত নামৰ আশাকৰ্মী গৰাকী শুকুৰবাৰে ৰোগী লৈ চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে ওলাই আহিছিল ঘৰৰ পৰা । তাৰ পিছৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল আশাকৰ্মীগৰাকী(Asha worker was missing in Nagaon) ।

পিছত শনিবাৰে পুৱা অচেতন অৱস্থাত হুজগাঁৱত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মীনা দত্তক । দুষ্টচক্ৰই নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই মহিলাগৰাকীক লুটপাত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে (Asha worker robbed of drug abuse in Nagaon) । অচেতন অৱস্থাত আশাকৰ্মীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি হয়বৰগাঁও আৰক্ষীয়ে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে । পিছত পৰিয়ালৰ লোকে আশাকৰ্মী গৰাকীক এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়(Asha worker looted in Nagaon) । আশাকৰ্মী গৰাকীৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই নগদ ৫০ হাজাৰ টকা আৰু সোণৰ গহণা লুট কৰি লৈ যায় বুলি জানিবলৈ দিয়ে আশাকৰ্মীগৰাকীৰ পুত্ৰই ।

