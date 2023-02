Published on: 2 hours ago

শিৱসাগৰ,১৯ ফেব্ৰুৱাৰী : ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব (Loksabha Election 2024)। বিজেপিৰ হাতত পুনৰ ক্ষমতা গ'লে দেশৰ সংবিধান বদলি যাব । ভাৰত গণতান্ত্ৰিক দেশৰ পৰিৱৰ্তে ধৰ্মীয় দেশত পৰিণত হ'ব । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ । সেয়ে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ সকলো বিৰোধী দলক একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi urges all opposition to come together)।

মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে দেওবাৰে ঐতিহাসিক শিৱ দ'লত উপস্থিত হয় বিধায়ক অখিল গগৈ । পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে মহাদেৱৰ আশীষ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে (Akhil Gogoi visits Shiv Dol)। পূজাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত কেইবাটাও বিষয়ত মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে অহা ২৩ তাৰিখে তেওঁক পুনৰ বন্দী বনোৱাৰ বাবে চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে । সম্পূৰ্ণ অসংবিধানিক আৰু ষড়যন্ত্ৰ কৰি ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰা এক গোচৰত পুনৰ বিধায়কগৰাকীক চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Case against Akhil Gogoi)। এনে স্বৈৰাচাৰী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক মাত মাতিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে এনে কাৰ্যৰ পৰা যাতে আঁতৰি থাকে তাৰ বাবে চৰকাৰক সুমতি প্ৰদান কৰিবলৈ বিধায়কগৰাকীয়ে শিৱৰ আগত প্ৰাৰ্থনা জনায় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে আগন্তুক ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ভাৰতৰ ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে যদি এই নিৰ্বাচনত বিজেপি দল পুনৰ জয়ী হয় তেন্তে ভাৰত এখন ধৰ্মীয় ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব । ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিব আৰু সংবিধান শেষ হৈ যাব । পাকিস্তান-আফগানিস্তানৰ দৰে এখন ধৰ্মীয় ৰাষ্ট্ৰ অৰ্থাৎ হিন্দুত্ববাদী ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব ।

সেয়ে তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ এআইইউডিএফৰ বাহিৰে বাকী সকলো বিৰোধী দলকে একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনায় । বিৰোধী ঐক্য শক্তিত এআইইউডিএফ দল নাথাকে বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে (Akhil Gogoi slams AIUDF)। ধৰ্মীয় গণ্ডীৰ ভিতৰত ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে এআইইউডিএফ দল বিজেপি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থাকিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

