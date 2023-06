ধেমাজি, ১০ জুন: হাতে হাতে জাকৈ ,খালৈ ,পল, জাল লৈ মাছ মৰাত নামিল পুৰুষ-মহিলা ৷ ধেমাজি নগৰৰ মাজমজিয়াৰ এটা আদৰ্শ পুখুৰীত এইদৰে মাছ ধৰিছে ৰাইজে (Poor road condition in Dhemaji) ৷ পিচে এই পুখুৰী যে চহৰৰ মাজমজিয়াত সেয়া হে আচৰিত কথা ৷ দৰাচলতে চৰকাৰে পথৰ উন্নয়ণ হোৱা বুলি দাবী কৰি অহাৰ সময়তেই ধেমাজি নগৰৰ অতি ব্যস্ত পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা পথটো বখলা বখলে এৰাই একো একোটা দ'গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে (Public protest in Dhemaji town)। এজাক বৰষুণ দিলেই গাঁতবোৰ পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পুখুৰীলৈ পৰ্যবসিত হয় ৷ ফলত এই বিধবস্ত পথত বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে ৷ সেয়েহে শনিবাৰে ধেমাজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদ সাৱ্যস্ত কৰে (Dhemaji AJYP demand for construction of road )।

চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বহুকেইখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ এই পথেৰে যাতায়ত কৰি নগৰবাসীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে যদিও চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে দিয়া নাই তিলমানো গুৰুত্ব ৷ এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে ধেমাজি পৌৰ সভাক অভিযোগ দাখিল কৰি আহিছিল ৷ জৰাজীৰ্ণ পথেৰে দৈনিক শ শ যান বাহন চলাচল কৰি থাকে ৷ এই প্ৰতিবাদত সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি উজ্জ্বল কুমাৰ চুতীয়া,জিলা সমিতিৰ সভাপতি সঞ্জীৱ চুতীয়া আৰু সম্পাদক জিলা সমিতিৰ সম্পাদক ত্ৰৈলোক্য তামুলীয়ে চৰকাৰ,ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনক পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:Brindavani Bastra : দক্ষিণপাট সত্ৰৰ অনুকৃতিমূলক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ সন্দৰ্ভত অসম সত্ৰ মহাসভা