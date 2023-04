মৰাণ, 1 এপ্ৰিল: ৰাজ্যত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলঙ্ঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক ৷ তাৰ মাজতেই পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যত ৫ শতাংশৰ পৰা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব টোল কৰ (Toll tax increases from 5 to 10 percent) ৷ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৭ খন টোল গেটত বৃদ্ধি পাব টোল টেক্স (NHAI increases Toll plaza from 1st April) । বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰবল বিৰোধিতাৰ পাছতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে (National Highway Authority of India) ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত জাপি দিছে টোল কৰৰ বোজা । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ জাননী অনুসৰি, এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিখন টোল প্লাজাতে যান-বাহন পাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ৫-১০ শতাংশ অতিৰিক্ত মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব (NHAI Toll Tax) ।

ৰাজ্যত পুনৰ টোল কৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা ডিব্ৰুগড় আছুৰ ৷ লগতে বিদ্যুত মাচুল বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ডিব্ৰুগড় আছুৰ বিষয়ববীয়াৰ ৷ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতি মাহতে বিদ্যুতৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ (AASU reacts against price hike) ৷

টোল কৰ বৃদ্ধি আৰু বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ডিব্ৰুগড় আছুৰ বিষয়ববীয়া সকলে কয় যে, পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও কাৰ্যক্ষেত্ৰত এতিয়া তাৰ বিপৰীত ছবি এখনহে প্ৰতিফলিত হৈছে ৷ গতিকে চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰেই বাতিল কৰাৰ দাবী জনাই আছুৰ বিষয়ববীয়া সকলে ৷

আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম প্ৰদানৰ নামত চলোৱা টোগলকী কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও ডিব্ৰুগড়ত ক্ষুব্ধ আছুৱে প্ৰকাশ কৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷