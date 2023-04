শিৱসাগৰ, ২৫ এপ্ৰিল: শিৱসাগৰ নগৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ (AASU protests against price hike in Sivasagar) । খাদ্য বস্তুকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, ৰন্ধন গেছ, বিদ্যুৎ মাচুলকে ধৰি টোলগেটৰ কৰ তথা আন আন কৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (Protests against price hike) ।

চৰকাৰৰ এনে জনবিৰোধী কাৰ্যৰ সমালোচনা কৰি ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে অনতিপলমে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক এনে সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনায় (AASU Protest in Sivsagar) । ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি ৰাইজৰ আস্থা জয় কৰি লৈ শাসনলৈ অহা বিজেপি চৰকাৰখনক আছুৱে তীব্ৰ সমালোচনা কৰি জনবিৰোধী এনে সিদ্ধান্ত সমূহ বাতিল নকৰিলে ব্যাপকভাৱে চৰকাৰ বিৰোধী জনমত গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে ।

