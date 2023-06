নগাঁও,৮ জুন: "দেশত চলিছে কিহৰ ধুমধাম;এক ইউনিট বিদ্যুতৰ দহ টকা দাম (Protest against Price hike in Assam) ৷ দেশত চলিছে কিহৰ ধুমধাম; এক লিটাৰ কেৰাচিনৰ ১২০ টকা দাম । "এইদৰে নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ আটক হ'ল দুই প্ৰতিবাদকাৰী (Protest against price hike at Nagaon)। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই নগাঁৱৰ ৰাজপথত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অভিনৱ প্ৰতিবাদ দুই সচেতন লোকৰ ।

কান্ধত মূল্যবৃদ্ধিৰ ভাৰলৈ খাটিখোৱা কৃষকৰ ৰূপত নগাঁও ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আপৰ নেতা বিৰিঞ্চি বৰাই । এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা আৰু জনতাৰ ওপৰত জাপি দিয়া বৰ্দ্ধিত কৰৰ বোজা ৰেহাই দিয়াৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰিঞ্চি বৰা আৰু নগাঁৱৰ দুলাল বৰাই । পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিস্থিত বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোতেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে (AAP protest in Nagaon)।

বৰ্তমান ৰাইজৰ পদূলিত চৰকাৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি ৰজাৰ পদূলিত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবী জনাবলৈ বিজেপি বিধায়কৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত উপস্থিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা বিৰিঞ্চি বৰাই (AAP leader arrested in Nagaon)। বৰ্তমানৰ চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ নামত কেৱল মাধমাৰ শোধোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিৰিঞ্চি বৰাই । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে আপৰ নেতা বিৰিঞ্চি বৰা।

