জোনাই,৩ মাৰ্চ: বিভিন্নজনে বিভিন্ন লক্ষ্য আগত ৰাখি আৰম্ভ কৰে যাত্ৰা । সেই মহান যাত্ৰাই সমাজলৈ কঢ়িয়াই আনে একো একোটা বিশেষ বাৰ্তা । বিভিন্নজনৰ দৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ এজন যুৱকেও আৰম্ভ কৰিছিল ব্যতিক্ৰমীভাৱে ভাৰত ভ্ৰমণ যাত্ৰা(A young man travels all over India on foot) । মাত্ৰ দুটা বছৰৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে-কোণে গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ সমাজ ব্যৱস্থা, কলা কৃষ্টি-সংস্কৃতি, শিক্ষাৰ মাধ্যম, জীৱন জীৱিকা আদি সকলোবোৰৰ বাস্তৱ ছবি চোৱাৰ হেঁপাহ আৰু বাস্তৱ অভিজ্ঞতা আহৰণৰ প্ৰয়াস কৰি জম্মু-কাশ্মীৰৰ যুৱকজনে সপোন দেখিছিল ভাৰত ভ্ৰমণৰ(A tour all over India on foot) ।

পদযাত্ৰাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা যুৱকজনে পিঠিত প্ৰকাণ্ড বেগ, জাতীয় পতাকা লগত লৈ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা আহি আহি পালেহি জোনাই(March to gain knowledge in various subjects of India ) । জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি চিকিম, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা এই চাৰিখন ৰাজ্য অতিক্ৰম কৰি যোৱা প্ৰায় কেইদিনমান পূৰ্বে অসমত প্ৰৱেশ কৰা যুৱকজন বৃহস্পতিবাৰে জোনাইত উপস্থিত হয় । মত বিনিময় কৰে জোনাইৰ বিভিন্ন জনৰ লগত ৷

ইফালে অসম ভ্ৰমণ কৰি অসমীয়াৰ মৰম চেনেহ আপ্লুত হৈ পৰা যুৱকজনে অসমীয়াৰ চেনেহৰ গামোচা, মিচিং অংগবস্ত্ৰ লৈ নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ৷ যুৱকজনে এই যাত্ৰাৰ অন্তত এখনি গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে সাংবাদিকৰ আগত ।

