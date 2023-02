Published on: 10 hours ago | Updated on: 9 hours ago

নলবাৰী, ৩ ফেব্ৰুৱাৰী : বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানে জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য । বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ ৷ আনহাতে, কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন । বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী (Assam govt against child marriage) ৷ যাৰ ফলত বৃহস্পতিবাৰে গোটেই নিশা ৰাজ্যজুৰি চলে আৰক্ষীৰ অভিযান (Assam police operation against child marriage) ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় নলবাৰী জিলাও ।

নলবাৰী জিলাতো বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ চলে জোৰদাৰ অভিযান ৷ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নিশাতেই শোৱাপাটীৰ পৰা আটক কৰে ৩৫ গৰাকীকৈ বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত স্বামী তথা বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত পৰিয়ালৰ লোকক (35 detained for child marriage in Nalbari) । প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাই ঌ গৰাকী, ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে ৫ গৰাকী, মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে ১৭ গৰাকী, বেলশৰ আৰক্ষীয়ে ২ গৰাকী আৰু টিহু আৰক্ষীয়ে ২ গৰাকী লোকক বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত আটক কৰে (Nalbari police operation against child marriage) ৷ ইফালে এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ জিলাখনতে ।

এচামে এই অভিযানৰ সমৰ্থন জনোৱাৰ বিপৰীতে আন এচামে চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অবিবেচক কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা আটক হোৱা নলবাৰীৰ কাচিমপুৰৰ মুজাহিৰুল ইছলামৰ ভাতৃয়ে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া । মুজাহিৰুলৰ ভাতৃয়ে কয়, "এইবোৰ পদক্ষেপ বহুত আগতেই হ'ব লাগিছিল । মোৰ ভাতৃয়ে পলুৱাই নি বিয়া পাতিছিল । ঘৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই ।" আনহাতে, মুজাহিৰুলৰ বয়স ২৬ বছৰ হোৱা বুলি স্বীকাৰোক্তি দিয়ে ভাতৃয়ে ।

আনহাতে, মুজাহিৰুলে বিয়া পতা ছোৱালীজনী নাবালিকা হোৱা বাবে নিশাতেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰি আনে মুজাহিৰুলক । উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰীত জিলাত মুঠ ১৭১ গৰাকী বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ ৷ জানিব পৰা মতে, এই ১৭১ গৰাকী স্বামীক আতক নকৰালৈকে নলবাৰীৰ প্ৰতিখন আৰক্ষী থানায়েই মাৰাথন অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ।

লগতে পঢ়ক :Operation against child marriage: বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুযুধান অসম আৰক্ষী; ২০৪৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ