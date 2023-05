Published: May 18, 2023, 7:56 PM

ধুবুৰী, 18 মে’: ধুবুৰীৰ বেলগুৰি 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Dhubri) ৷ তিনি বন্ধুৱে মটৰ চাইকেলেৰে বিয়াৰ বাবে কইনা চাবলৈ যোৱাৰ পথতেই সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাটো (3 youth death in road accident)৷ AS28AC 1007 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী মালবাহী ট্ৰাকৰ সৈতে AS 17D 7445 নম্বৰৰ এখন মটৰ চাইকেল মুখমুখি সংঘৰ্ষত পতিত হয় ৷

জানিব পৰা মতে, মটৰ চাইকেলখন লৈ ধুবুৰীৰ হালাকুৰাৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকখনে খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ৷ মটৰ চাইকেলখন বিধ্বস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে চিটিকি পৰে মটৰ চাইকেলত থকা তিনি যুৱক ৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় যুৱক তিনিজন ৷ মৃত যুৱক তিনিজন হ’ল জহিৰুল ইছলাম ,নাছিৰ উদ্দিন শ্বেখ আৰু নাছিৰ হুছেইন ৷

জহিৰুল ইছলাম আৰু নাছিৰ উদ্দিন শ্বেখৰ ঘৰ গোলকগঞ্জ থানাৰ পোকালাগি আৰু নাছিৰ হুছেইনৰ ঘৰ বিদ্যাৰডাৱৰী গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ট্ৰাক চালকজনে পলায়ন কৰে যদিও পিচত আগমনি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ট্ৰাকসহ চালকজনক ৷

