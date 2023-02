Published on: 23 hours ago | Updated on: 2 hours ago

নলবাৰী,৫ ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে এতিয়া বাল্যবিবাহৰ প্ৰসংগ (Child marriage controversy in Assam)। বাল্যবিবাহৰ গোচৰত দুটা দিনৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ২০০০ৰো অধিক লোকক । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে অভিযান চলাই বাল্যবিবাহৰ গোচৰত বিভিন্নজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে । লগে লগে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Operation against child marriage)।

ইফালে কয়েদীৰ ভিৰ ল'ব নোৱাৰা হৈছে ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহে (State jails are unable to take crowd of prisoners)। বাল্যবিবাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকেৰে ভৰি পৰিছে জিলা কাৰাগাৰসমূহ । নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰতো অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে নলবাৰী কাৰাগাৰৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ ১৮৫ গৰাকী কাৰাবন্দীক স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে (Prisoner shifted from Nalbari jail to Goalpara)।

নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰত ঠাইৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে দেওবাৰে ১৮৫ গৰাকী কাৰাবন্দীক গোৱালাপাৰালৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় (185 Prisoner shifted from Nalbari to Goalpara jail)। বাল্যবিবাহৰ অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু কাৰাবন্দীৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

ইফালে কাৰাগাৰৰ বাহিৰত বাল্যবিবাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ভিৰ কৰা দেখা যায় । ধৃত লোকসকলৰ সাক্ষাৎ নোপোৱাৰ বাবে আৰক্ষী তথা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোকসকল ।

উল্লেখ্য যে বাল্যবিবাহৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কামৰূপ, নলবাৰী আৰু বাক্সা জিলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকসকলক নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল (Arrested on Child marriage case)। কিন্তু নলবাৰী কাৰাগাৰত ঠাইৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে গোৱালপাৰা জে'ললৈ ৪ খনকৈ বাছেৰে কাৰাবন্দীসকলক আজি স্থানান্তৰ কৰা হয় ৷ ১৮৫ গৰাকী কাৰাবন্দীৰ ভিতৰত ১৬৭ জন পুৰুষ আৰু ১৮ গৰাকী মহিলা কাৰাবন্দী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

নলবাৰীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ স্থানান্তৰ কৰাত কাৰাবন্দীৰ আত্মীয়ৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰৰ সম্মুখত থিয় হৈ পৰিয়াল তথা আত্মীয়ই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ।

