Published on: Feb 8, 2023, 7:34 PM IST | Updated on: 6 hours ago

নলবাৰী,৮ ফেব্ৰুৱাৰী: বুধবাৰে নলবাৰীৰ দৌলাশালত উদযাপন কৰা হয় চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ ৩৬ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (36th raising day of 14th APBN) । দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ৩৬ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (14th APBN raising day celebreted in Nalbari) । ৩৬ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত থাকে অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অনুৰাগ আগৰৱালা (ADGP of Assam Police Anurag Agarwal) ।

দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীত প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা আৰক্ষী জোৱানসকলৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনায় অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অনুৰাগ আগৰৱালাই । প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনটোত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহকো অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় (14th APBN Doulasal Nalbari) । উক্ত অনুষ্ঠানত শ্বহীদ জোৱানসকলক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আৰক্ষী জোৱানসকলে ।

প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কামাণ্ডেণ্ট উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাই আদৰণী ভাষণ আগবঢ়ায় । উল্লেখ্য, অসম আৰক্ষীৰ চতুৰ্দশ বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আৰক্ষী জোৱানসকলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে । লগতে ব্যাসকুচিৰ ভট্টদেৱ কৃষ্টি সংঘৰ বাৰেৰহণীয়া কলা-কৃষ্টিও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । আনহাতে, চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষীৰ ৩৬ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে সন্ধিয়া জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপৰ এক সংগীতানুষ্ঠানৰো আযোজন কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, অসম আৰক্ষীৰ চতুৰ্দশ বেটেলিয়ন নলবাৰী জিলাৰ দৌলাশালত অৱস্থিত । চৰকাৰী অধিসূচনা নং HMA. 125/87/65, dtd 6-6-1987-ৰ দ্বাৰা এই বেটেলিয়ন গঠন কৰা হৈছিল । এই বেটেলিয়নৰ কৰ্মচাৰীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থাপনাসমূহ তত্ত্বাৱধান কৰাৰ উপৰি আইন-শৃংখলাৰ দায়িত্বতো নিয়োজিত হৈ আছে ।

