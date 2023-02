Published on: Feb 9, 2023, 8:08 PM IST | Updated on: 51 minutes ago

ৰহা,৯ ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও অব্যাহত আছে বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান (Operation against child marriage)। অসম আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বাল্যবিবাহৰ গোচৰত বিভিন্ন জিলাত শতাধিক লোকক আটক কৰিছে । ইফালে নগাঁও জিলাৰ ৰহাত পুনৰ ১০ জন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে (10 detained at Raha on child marriage case)। আনহাতে ধৃত লোকৰ জামিনৰ দাবীত ৰহা থানাৰ সন্মুখত একাংশ লোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত বাল্যবিবাহৰ গোচৰত শ শ লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে । আনকি ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰ সমূহতো কয়েদীৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হোৱা দেখা গৈছে । ব্যতিক্ৰম নহয় নগাঁও জিলা । জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানতো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বাল্যবিবাহৰ গোচৰত ১৫০ৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে জিলাখনৰ ৰহাত পুনৰ আটক ১০ জনকৈ লোক ।

আৰক্ষীয়ে ৰহাৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই বাল্যবিবাহ গোচৰৰ লগত জড়িত লোকসকলক আটক কৰে (Raha police arrests on child marriage case)৷ ৰহা আৰক্ষীয়ে আটক কৰা এই ১০ জন ব্যক্তিৰ ৫ জনে বাল্যবিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা যুৱক আৰু আন ৫ গৰাকী অভিভাৱক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে লোকসকলক আটক কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষী তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে‌ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আটকাধীন লোকসকলৰ পৰিয়াল ।

ৰহা থানাৰ চৌহদত উপস্থিত হৈ আটকাধীন লোকসকলৰ পৰিয়ালে চৰকাৰ তথা আৰক্ষীক কঠোৰ সমালোচনা কৰে । আনকি আটকাধীন যুৱকৰ গৰ্ভৱতী পত্নীকো থানা চৌহদত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় ।

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোলৈ ৰাজ্যত বাল্যবিবাহ সম্পৰ্কীয় ৪১৩৫ টা গোচৰ ৰুজু হৈছে (Total child marriage case registered in Assam)। গোচৰসমূহৰ ভিত্তিত এতিয়ালৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাত ২৭৬৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে (Total arrested on child marriage case)। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোলৈ হোজাই জিলাত সৰ্বাধিক ২১৬ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আনহাতে জিলাৰ ভিত্তিত দ্বিতীয় স্থানত আছে নগাঁও । নগাঁও জিলাত এতিয়ালৈ ১৮৪ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :Tinsukia municipality controversy: ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক যুঁজ অব্যাহত তিনিচুকীয়া পৌৰসভাত