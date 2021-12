.

Plum Pudding : আপোনাৰ প্ৰিয়জনক সোৱাদ দিয়ক ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা প্লাম পুডিঙৰ



এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ ৷ খ্ৰীষ্টমাছৰ পাচতেই আৰম্ভ হয় আকৌ এটা নতুন বছৰ ৷ নতুন বছৰত এক নতুন মিঠা সোৱাদ লৈ আৰম্ভ ন-বৰ্ষৰ কাৰ্যাৱলী ৷ আপুনি বাৰু জানেনে, কেনেকৈ অতি সহজে ঘৰতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি প্লাম পুডিং কেক (How to make Plum pudding) ? প্লাম পুডিং কেক (Plum pudding Cake) প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা দ্ৰব্যবোৰ হ’ল মাখন, চেনী, কণী, ক্ৰিম, ব্ৰেড ক্ৰাম্ব, কফি পাউদাৰ, খেজুৰৰ ৰস, বেকিং পাউদাৰ, জিৰা আৰু লঙৰ গুৰি, জলফাই গুৰি, ৰাম, কিচমিচ, ক’লা কিচমিচ, মিক্স পিল আৰু নিমখ ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল যে, প্লাম পুডিং কেক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নহয় প্লামৰ (Plum pudding does not contain any plum) ৷ এই পুষ্টিকৰ খাদ্যবিধ হৈছে ইংলেণ্ডৰ এক পৰম্পৰাগত মিঠাই ৷ ইংলেণ্ডৰ পৰম্পৰাগত মিঠাই ‘প্লাম পুডিং কেক’ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে উদযাপন কৰক নৱবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ক্ষণ...