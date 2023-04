কৰিমগঞ্জ, ১১ এপ্ৰিল : অসম-মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰা কেইবাটাও বিৰল প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । চোৰাং ব্যৱসায়ৰ বাবে অনা হৈছিল এই জীৱ-জন্তুসমূহ (Rescue of rare species of wildlife)। আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ পিচতেই উদ্ধাৰ কৰে ৯ টা বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী । উদ্ধাৰ হোৱা জীৱ-জন্তুৰ ভিতৰত আছে ৭ টা স্পাইডাৰ মাংকী ।

ইফালে, গুৱাহাটীৰ ৰাজ্য়িক চিৰিয়াখানাৰ পৰা কেইবাগৰাকীও বিষয়া-কৰ্মী শিলচৰত উপস্থিত হৈছে (Rescue of rare species of wildlife at Silchar)। ৰাজ্য়িক চিৰিয়াখানাৰ বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, জব্দকৃত বিৰল প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণীকেইটা গুৱাহাটীলৈ লৈ নিয়া হ'ব । কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাই কয় যে, যদিও আৰক্ষীয়ে ৯ টা আপুৰুগীয়া প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু উদ্ধাৰ কৰিছে তথাপি এই সন্দৰ্ভত কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই (Rescue of rare species of wildlife) ।

চোৰাং ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশ দিছে বুলিও তেওঁ কয় । এই সন্দৰ্ভত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে । কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমল মাহাত্তাই আৰু কিছুমান এনে বন্যপ্ৰাণী চোৰাং বেপাৰৰ বাবে অনাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:Self reliant by Fish Farming: মৎস পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ আহ্বান শিল্পী বিপিন চাউদাঙৰ