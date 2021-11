.

The Police and Narcotic: বিহালীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা, অৰুণাচলী সুৰা Published on: 2 hours ago



নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে (police operation continue against narcotics ) ৷ সমান্তৰালভাৱে এইক্ষেত্ৰত বিশ্বনাথ আৰক্ষীও তৎপৰ হৈ উঠিছে ৷ বিশ্বনাথ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কুলেন্দ্ৰ নাথ ডেকাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে সোমবাৰে বিয়লি বিহালীৰ পৰা জব্দ কৰে বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা(Illegal ganja seized at Biswanath) ৷ তাৰোপৰি অভিযানত জব্দ কৰা অৰুণাচলী সুৰা আৰু চুলাই মদ(Illegal liquor seized at Biswanath)নষ্ট কৰে আভিযানকাৰী দলটোৱে । এই অভিযানত সংগ দিয়ে বিশ্বনাথ জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত বৰুৱা, CRPF 30 বেটেলিয়নৰ এচিচটেন্ট কামাণ্ডেন্ট বি.ভি সিং যোধা, বিহালী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কমল বড়ো, আৰু বৰগাং আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দুৰ্লভ নাথে ৷