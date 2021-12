.

Encounter in Jorhat : পছা সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদ মেল Published on: 1 hours ago



শুকুৰবাৰে যোৰহাটত আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হয় দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া(Drug Mafia injury in police encounter) কলা সম্ৰাট পছা ওৰফে ৰমেশ বাছফৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰীত অভিযান চলাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া পছাক ৷ পছা ওৰফে ৰমেশ বাছফৰ এনকাউন্টাৰ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰ কুমাৰ জৈনে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে (Jorhat Police organaize press meet) ৷ সংবাদমেলত 29 নৱেম্বৰত দিন-দুপৰতে অসংখ্য মানুহে গিজ-গিজাই থকা যোৰহাট চহৰৰ মাজ মজিয়াত এদল মানৱৰূপী দানৱে আছুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিকৰ ছাত্ৰ নেতা অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ড (Mob Lynching in Jorhat) ৰ সন্দৰ্ভটো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ৷ উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত অভিযান চলাই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া পচাক ৷ ধুবুৰীৰ পৰা যোৰহাট লৈ আনি থকা অৱস্থাত যোৰহাটৰ পানিচকুৱাত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় (Encounter in Jorhat) ড্ৰাগছ মাফিয়া পছাক ৷ সোঁ ভৰিৰ আঁঠুৰ তলত আঘাতপ্ৰাপ্ত পছাক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ৷