Snowfall in Sela Pass : চেলা পাছক আৱৰিছে শুকুলা বৰফৰ আচ্ছাদনে



শ্বিলঙৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চেলাপাছত শুকুলা বৰফৰ আচ্ছাদন (Snowfall in Sela Pass) ৷ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত হ’লেও আগমন ঘটিছে পৰ্যটকৰ ৷ ছুইজাৰলেণ্ড, ইউৰোপলৈ নগৈ নিচেই সমীপৰে পৰা এবাৰ বৰফৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকসকলক আদৰিছে ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে ব’ৰ্ডাৰ ৰোডছ বাহিনীয়ে ৷ সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৩,৭০০ ফুট উচ্চতাৰ চেলা পাছক মাথো শুকুলা চাদৰে ৰাখিছে আৱৰি ৷ কিন্তু বিগত এসপ্তাহৰ পৰা পৰ্যটকসকলেও তুষাৰপাতৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ মুঠৰ ওপৰত পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ চৌদিশে এতিয়া মাথো দেখা গৈছে বৰফ আৰু বৰফ (White frost covered most of the areas in Tawang Valley) ৷