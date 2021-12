.

Snowfall In Himachal : হিমাচল প্ৰদেশত বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদন Published on: 27 minutes ago



তুষাৰাছন্ন হৈ পৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ ৷ ৰাজ্যখনৰ চাৰিওফালে কেৱল বৰফ আৰু বৰফ ৷ শীতে কঢ়িয়াই অনহা হিমকণাই আৱৰি ধৰিছে হিমাচলৰ ভূপৃষ্ঠ ৷ বিশেষকৈ পাহাৰে আগুৰি থকা অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুষাৰপাতৰ ডাঠ ডাঠ তৰপ ৷ তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে সমভূমিবোৰত শীতৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । কুল্লু আৰু পৰ্যটন চহৰ মানালীৰ উচ্চ শৃংগতো তুষাৰপাত পৰিলক্ষিত হৈছে(Snowfall in Kullu and Manali) । ৰোহটঙকে ধৰি লাহৌল আৰু মানালীৰ শৃংগবোৰ আবৃত হৈ আছে বৰফেৰে । তুষাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিছে কুল্লু জিলাৰ মূল পথসমূহ(Roads blocked due to snowfall in kullu) ৷ ইফালে ভাৰত-চীন সীমান্তৰ কিন্নৌৰ জিলাৰ ছিটকুল অৰ্থাৎ ভাৰতৰ অন্তিমখন গাঁৱতো বৰফ পৰা(Snowfall in last village of India) দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ অত্যাধিক বৰফ পৰাৰ ফলত যেন স্বাভাৱিক জন-জীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে(Snowfall affecting in human life) । লগতে পানী গোট মৰাৰ ফলত খোৱাপানীৰ সমস্যাতো ভুগিছে হিমাচলবাসীয়ে ৷ ইফালে আন একাংশই আকৌ নিজ বাসগৃহৰ পৰাই তুষাৰপাতৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে ৷ চাওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন...