8দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ যোৰহাটৰ এজন যুৱক: আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ Published on: 11 minutes ago

পুনৰ আলফা স্বাধীনলৈ আন এজন যুৱক । বৰ্তমান যোৰহাটৰ নিমাটি ভিতৰ ককিলা গাঁৱৰ যুৱক অংকুৰ দাসে আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে(suspected ULFA-I joining of Jorhat Youth) ৷ উল্লেখ্য যে, কুশল দাসৰ পুত্ৰ অংকুৰ দাসে যোৱা দেওবাৰে ঘৰৰ পৰা জিমলৈ বুলি ওলাই গৈ ঘূৰি নহাত তেও আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি সন্দেহ কৰি সম্প্ৰতি শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ-মাতৃ ৷ জানিব পৰা মতে যোৰহাটৰ বাহনা কলেজৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ (Student of Bahona College in ULFA-I) প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল অংকুৰ দাস (Youth in ULFA-I) ৷ সংবাদমাধ্যমৰ যোগেদি বৰ্তমান পুত্ৰক ঘূৰি আহিবলৈ কাঁতৰ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃয়ে ৷