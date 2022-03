.

জোনাইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পবা বৰ্ষাৰণ্যৰ গজৰাজ Published on: 1 hours ago

জোনাইৰ একমাত্ৰ বনাঞ্চল পবা বৰ্ষাৰণ্যৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হঠাৎ ওলাল এটি বনৰীয়া হাতী(Wild elephant on the National Highway of Jonai) ৷ জানিব পৰা মতে, ধেমাজি জিলাৰ জোনাই মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰুকচিনৰ পৰা পবা বনাঞ্চল হৈ পাছিঘাট যোৱা পথৰ মাজেদি গৈ হাতীটোৱে ৰাজপথত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে(Elephant Blocks National Highway of Jonai) ৷ পবা বনাঞ্চলৰ পৰা হঠাৎ এনেদৰে হাতী ওলাই পৰাত পথ আৰোহীৰ মাজত সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ ।