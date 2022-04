.

পিতৃহীন প্ৰিয়ংশু কুমাৰীৰ দায়ি্ত্ব গ্ৰহণ কৰিলে জেহানাবাদবাসীয়ে Published on: 5 minutes ago

‘‘নিজৰ অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকিলে দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও ভেটি হ’ব নোৱাৰে ৷’’ তাকেই প্ৰমাণ কৰিলে বিহাৰৰ জেহানাবাদ জিলাৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত (Bihar Board 10th Result 2022) শীৰ্ষস্থান দখল কৰিলে প্ৰিয়ংশু কুমাৰী নামৰ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে (Jehanabad district topper priyanshu kumari) ৷ পিছে সৰুৰে পৰা আই এ এছ হোৱাৰ সপোন দেখা প্ৰিয়ংশু কুমাৰীয়ে অতি কমবয়সতে নিজৰ পিতৃক হেৰুৱাইছিল (Matric topper Priyanshu wants to become IAS) ৷ যাৰ ফলত আৰ্থিক অৱস্থা বেয়াৰ পিনে ঢাল খোৱাত ভাগি পৰিছিল প্ৰিয়ংশু কুমাৰী ৷ এনে পৰিস্থিতিত জিলাখনৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (Committee formed to help matric topper Priyanshu Kumari) ৷ সৱিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক এই বাতৰি...