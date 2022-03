.

অসমত গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদী নেতা কাঞ্চন দা

অসম আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ দীৰ্ঘদিনে ৰাজ্যত বাহৰ পাতি থকা দুই মাওবাদী নেতা (Maoists arrest in Assam)। ধৃত দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ দুজন ক্ৰমে মাওবাদী কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ওৰফে কাঞ্চন দা (Maoist Kanchan Da arrest in Assam) ওৰফে জ্যোতিষ ওৰফে কনক (৭২) আৰু ৰাজ্যিক কমিটিৰ সদস্য আকাশ ওৰাং ওৰফে ৰাহুল ওৰফে কাজল (Maoist leader nabbed in Assam) । দেওবাৰে সন্ধিয়া কাছাৰ জিলাৰ পাতিমাৰা চাহ বাগিচাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰক । গুৱাহাটী পাণবজাৰস্থিত আৰক্ষী চাউনীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিঙে কয়, ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত মাওবাদীয়ে বাহৰ পাতি থকাৰ খবৰ কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই ডিচেম্বৰতে জনাইছিল । সেই খবৰৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহত অভিযান চলাইছিল । শেষত দেওবাৰে কাছাৰত চলা অভিযানত মাওবাদীৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰে । ধৃত দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ অৰুণ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য পৰা আৰক্ষীয়ে নগদ ৩ লাখ ৬০ হাজাৰ টকা আৰু বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ, লেপটপ, ম’বাইল ডিভাইচ, কিতাপ আদি জব্দ কৰে ।