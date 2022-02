.

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে Published on: 3 minutes ago

শুকুৰবাৰৰ পৰা নাহৰকটীয়া ৰাঙলী পথাৰৰ ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক অধিৱেশন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে (91st Annual Session of srimanta Sankardev Sangha)৷ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনতো দেশ-বিদেশৰ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত ভক্তসকল আহি অধিৱেশনস্থলীৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়(Srimanta Sankardev Sangha Adhibeshan at Naharkatia )৷ সম্প্ৰতি এই অধিৱেশনস্থলীত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ছাত্ৰীয়ে(An unique art by a Student) ৷ শিৱসাগৰ ছোৱালীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিমিষা কাকতিয়ে পেলনীয়া তামোলৰ ঢকুৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অসম বিধান সভাৰ অধ্যক্ষ,বিধায়কৰ লগতে শংকৰদেৱ সংঘৰ পূৰ্বৰ পৰা বৰ্তমানলৈ পদাধিকাৰ সকলৰ চিত্ৰ অংকন কৰি সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰিছে ৷ এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে ৷