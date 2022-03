.

বিহালীৰ বাঘমাৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Behali) ৷ লক্ষীমপুৰ অভিমূখী AS07 BC 0146 নম্বৰৰ বাসুদেৱ নামৰ এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহতীয়াই নিলে দুজনকৈ স্কুটী আৰোহীক । এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত দুজন লোক থিতাতে নিহত হয় (Two person died in a road accident at Behali) ৷ নিহত লোক দুজনৰ নাম ঠিকনা এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ ইফালে মহতীয়াই নিয়া স্কুটীখনৰ নম্বৰ AS 12Z 3198 বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷