পুষ্কৰ সিং ধামীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিপ্লৱ দেৱে কৰিলে এই মন্তব্য Published on: 30 minutes ago

উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত (Oath taking ceremony of uttarakhand cm puskar singh dhami) বুধবাৰে উপস্থিত আছিল দেশৰ প্ৰায় সমূহ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱো উপস্থিত আছিল অনুষ্ঠানটোত (Tripura CM in Uttarakhand )। ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱে কয় যে, উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিছে । তেওঁ কৈছিল পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে উত্তৰাখণ্ডক এক নতুন মাত্ৰালৈ লৈ যাব । তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপোন পূৰণ কৰিব । ইয়াৰ লগতে তেওঁ কয় যে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ দৰে মুখ আমাৰ লগত আছে (Tripura CM Biplab Dev on PM Modi)। আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনক এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লওঁ’’ ।