গঁড় খেদিবলৈ গৈ মাজুলীত বন্দী হ’ল হৰি প্ৰসাদ আৰু লক্ষী প্ৰসাদ (Hariprashad and Lakshmiprashad trapped in Majuli) ৷ হৰি প্ৰসাদ আৰু লক্ষী প্ৰসাদক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বন বিভাগ । দুয়োকে খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে । উল্লেখ্য যে, যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা কাজিৰঙা পৰা ওলাই অহা তিনিটাকৈ গঁড়ে তাণ্ডৱ চলাইছিল মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত (Rhino from Kaziranga in Majuli)। গঁড়ৰ আক্ৰমণ এজন লোক নিহতও হৈছিল । মাজুলীৰ পৰা গঁড় কেইটা কাজিৰঙা অভিমুখে খেদি পঠাবলৈ দুটাকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হাতী হৰি প্ৰসাদ আৰু লক্ষী প্ৰসাদক মাজুলীলৈ লৈ গৈছিল বন বিভাগে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে গঁড় কেইটা কাজিৰঙালৈ ঘূৰি যায় যদিও গঁড় খেদিবলৈ অনা হাতী দুটা বৰ্তমানেও আবদ্ধ হৈ আছে মাজুলীৰ কৰদৈ গুৰি অঞ্চলত।