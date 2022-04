.

মুকালমুৱাৰ বিদ্যালয়ত চোৰৰ অভিযান Published on: 2 hours ago

নলবাৰী জিলাত চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে (Thief terror in Nalbari district)। প্ৰায় প্ৰতিদিনে জিলাখনত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড । আনকি বিদ্যালয়খনো এৰি দিয়া নাই চোৰে । এইবাৰ মুকালমুৱাৰ এখন বিদ্যালয়ত চোৰৰ অভিযান চলিল । জি.বি.এল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চোৰৰ লুটপাত (Theft at JBL High school in Mukalmua) ৷ বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা চোৰে লৈ গ'ল ৬ খনকৈ ফেন (Fan stolen from school in Mukalmua) ৷ তিনিটাকৈ শ্ৰেণীকোঠাৰ পিছফালৰ খিড়িকী ভাঙি নিশা চোৰে প্ৰৱেশ কৰে । জানিব পৰা মতে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিদ্যালয়খনত কেইবাবাৰো চোৰে চলাইছিল অভিযান ৷ চোৰৰ ধাৰাবাহিক অভিযানত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ ৷ চোৰক কৰায়ত্ত কৰি প্ৰশাসনক উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷