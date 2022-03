.

Theft at temple: খাৰুপেটীয়াৰ হনুমান মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড Published on: 60 minutes ago

শেহতীয়াকৈ দৰং জিলাত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ । ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ চোৰৰ অভিযান চলিল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত । সোমবাৰে নিশা খাৰুপেটীয়াৰ মহাবীৰ ৰোডস্থিত হনুমান মন্দিৰত চোৰে চলালে লুটপাত (Theft at Hanuman temple in Kharupatia)। মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি চোৰে মন্দিৰৰ বহু মূল্যৱান সা-সামগ্ৰী লুটি লৈ যায় । ইয়াৰ ভিতৰত সোণ-ৰূপৰ সামগ্ৰী, মুকুট আৰু চাৰিটাকৈ মূৰ্তি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে (Idol stolen at Hanuman temple in Darang) । ইফালে দানপাত্ৰ ভাঙিও ধন লৈ যায় চোৰে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।