.

নলবাৰীৰ ঘৰুৱাবাহাৰত পথ বন্ধ কৰাক লৈ উত্তেজনা Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

নলবাৰীৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ ঘৰুৱাবাহাৰ পথত জেউৰা বান্ধি যাতায়ত বন্ধ কৰাক লৈ উত্তেজনা (Tension over road close in Nalbari) ৷ অভিযোগ মতে, এই অঞ্চলৰ গোপাল নাথ, ৰণজিৎ নাথ নামৰ দুজন লোকে পথত জেউৰা বান্ধি বন্ধ কৰিলে যাতায়ত (forceful stoppage on road connectivity) ৷ যাৰ ফলত শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ জেউৰা বান্ধি দিয়াৰ ফলত বহু স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মূখীন হ'বলগীয়া হৈছে ৷ সম্প্ৰতি এইক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷