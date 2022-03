.

Poll violence in Assam : অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অভিযোগ Published on: 17 minutes ago

শিৱসাগৰৰ ভোটগ্ৰহণ (Assam Municipal Election 2022) কেন্দ্ৰত পুৱা সংঘটিত হয় অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ (Tense situation in Sivasagar polling booth) ৷ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে পুৱা ১ নং আৰু ২ নং ৱাৰ্ড দুটা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতেই সৃষ্টি হয় এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ । বিধায়কগৰাকীয়ে শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘন কৰি প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ (Akhil Gogoi Election campaign at Sivasagar polling booth) ।