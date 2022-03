.

মঙলদৈ পৌৰসভাৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি Published on: 2 hours ago

মঙলদৈ পৌৰসভাৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ টাউন হাইস্কুল ভোট কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Tense situation in Polling center at Mangaldoi)। কেন্দ্ৰটোত বিজেপি সমৰ্থিত অগপ প্ৰাৰ্থীৰ কেইবাজনো সমৰ্থকৰ প্ৰৱেশক লৈ এই পৰিস্থিতি (Political clash in municipality election) । কংগ্ৰেছী সমৰ্থকে এই লৈ উত্তপ্ত পৰস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । ইফালে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে সমৰ্থকৰ ৷ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মঙলদৈ থানাৰ ভাৰপাপ্ত বিষয়া মুকুট কাকতি ৷