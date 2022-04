.

Encounter in Charaideo: চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু এনকাউণ্টাৰত আহত যুৱক Published on: 32 minutes ago

চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত আলফাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটকাধীন সুৰজ গগৈ আৰক্ষীৰে হোৱা এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল (Assam police Encounter in Charaideo)। পৰৱৰ্তী সময়ত গুলীবিদ্ধ সুৰজ গগৈক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ৷ চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত প্ৰচণ্ড জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগি অৱশেষত মঙলবাৰে নিশা মৃত্যুক আকোৱালি ললে সুৰজ গগৈয়ে (Encountered youth dies at AMC)৷ উল্লেখ্য যে ৪ মাৰ্চত আলফা(স্বা)ৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আছাম ৰাইফলছ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সোণাৰিৰ চেনীগুদাম অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰিছিল সুৰজ গগৈক । ইয়াৰ পাছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়ত পলোৱাৰ চেষ্টা কৰা বুলি উল্লেখ কৰি আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছিল সুৰজ গগৈক । এই এনকাউন্টাৰৰ পিছৰে পৰা ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল গুলীবিদ্ধ যুৱকজন (Suspected ULFA I linkman Suraj Gogoi dies in AMCH) । চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হোৱা সুৰজৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰী তামুলী বজাৰৰ চাংমাই গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।