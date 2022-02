.

দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ দাবীত ছাত্ৰ -ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ Published on: 24 minutes ago

এইবাৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (Students protest demanding postponement of Class eleven exam) । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল কলগাছিয়া । কৰ'ণাকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে CBSE পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনস্থ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰম চমুৱাই দিয়াৰ লগতে CBSE বৰ্ডৰ তুলনাত এমাহ পূৰ্বতে পৰীক্ষাৰ দিন ধাৰ্য্য কৰাকলৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই পাঠ্যক্ৰমৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে । সংসদৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত যিহেতু কোনো ধৰণৰ কৰ্তন হোৱা নাই, তথাপিও এমাহ পূৰ্বে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলোৱাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ "we want justice", "Reduce Syllabus", পৰীক্ষাৰ ৰুটিন পিছুৱাই দিয়ক আদি দাবীৰে ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে ।