তামুলপুৰত ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ কাষত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি Published on: 14 minutes ago

তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰত ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পৰিয়ালৰ ওচৰত দেওবাৰে উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা (People affected by the storm at Tamulpur) ৷ ধুমুহাত বিধ্বস্ত পৰিয়ালক সভাপতিগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ কিছু সাহাৰ্য্য আগবঢ়োৱাৰ ওপৰিও চৰকাৰীভাৱে পাবলগীয়া সাহাৰ্য্যৰ বাবেও প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰে । ইফালে বাঢ়ি অহা পেট্ৰলৰ মূল্যৰ সন্দৰ্ভত(Petrol price hike in Assam) মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আগন্তুক পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত(GMC election 2022) বিজেপি আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটে একেলগে নিৰ্বাচনত ৬০ খন আসনৰ আটাইকেইখনতে জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ৷