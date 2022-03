.

প্ৰাকৃতিক ৰং ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে উদযাপন কৰিব হোলী ? Published on: 12 minutes ago

Koo_Logo Versions

আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা বা হোলী (Holi celebration in Assam)৷ হোলী উদযাপনৰ বাবে আমি অতি সতৰ্ক নহ’লে আমাৰ ছাল, চুলি আদিৰ ক্ষতিসাধন হ’ব পাৰে ৷ কিয়নো বজাৰত সহজে উপলব্ধ ভিন্নৰঙী ফাকুৱাত যথেষ্ঠ হাৰত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলি হৈ থাকে ৷ যিয়ে আমাৰ ক্ষতি কৰে ৷ তাৰসলনি আমি যদি প্ৰাকৃতিক ৰং ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ফাকুৱা ব্যৱহাৰ কৰো, তেন্তে শৰীৰৰ কোনো ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে (How to make your Holi special) ৷ এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক কুলগীতা সাউদে সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ (Special interview with Dr Jayanta Dev Sarma) কৰিছিল অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ উপ সঞ্চালক তথা প্ৰাকৃতিক ৰং গৱেষক ড৹ জয়ন্ত দেৱ শৰ্মাৰ ৷ ড৹ শৰ্মাই কিদৰে সুৰক্ষিতভাৱে হোলী উদযাপনৰ টিপছ আগবঢ়াইছে, চাওক এই প্ৰতিবেদনত ৷