বিহুক লৈ হোৱা বিতৰ্কক আওকান কৰি বিহুলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু সংগীত শিল্পী বিপিন চাউদাং(Singer Bipin Chawdang Prepared for Bihu) ৷ উল্লেখ্য যে,আগন্তুক বিহুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Assam CM announce new guideline for Bihu) কিছু নিয়ম ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল(Assam Government's rules for Bihu) । বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ শিল্পী সমাজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক লৈ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে মৰাণত ই টি ভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত জনপ্ৰিয় কন্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাঙে(Bipin Chowdang interview with ETV Bharat)আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি ক'লে এনেদৰে ৷